Wielermanager: dit is de ploeg van de winnaar van vorig jaar

U heeft nog minder dan 24 uur de de tijd om uw wielermanager samen te stellen. Het angstzweet breekt u uit. Geen nood! Wij legden ons oor te luisteren bij Ben Coninx, de winnaar van vorig jaar. Hij was zo vriendelijk om ons zijn team voor dit seizoen voor te stellen. "Of toch bijna voor 100%."

"Ik kies slechts twee van de drie grote tenoren"

De ploeg van Ben Coninx is dus nog niet volledig in steen gebeiteld, maar over één ding is hij wel al zeker. "Op dit moment is het idee om slechts 2 van de 3 grote tenoren te kiezen en voor mij zijn dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Alaphilippe zou ik links laten liggen."

De reden daarvoor is dat er andere renners van Deceuninck-Quick-Step gaan profiteren van de status van de wereldkampioen. "Zij zullen soms anticiperen en hierdoor voor zijn wielen de kansen wegkapen. Van Aert en Van der Poel zijn echt dé kopmannen in hun ploeg." De tweede reden is dat Ben Coninx al begint na te denken over mogelijke transfers. "Voor zover ik nu weet, rijden mijn twee kopmannen geen Ardennenklassiekers. Als ik die twee dan na Parijs-Roubaix verkoop heb ik nog veel budget om volop in te zetten op die laatste klimkoersen." "Alaphilippe rijdt wel nog in Luik en dat zou betekenen dat ik hem tot dan moet houden en dat grote budget kan ik nu wel voor anderen gebruiken."



Belgische namen voor Vlaamse klassiekers

Net onder die grote twee kiest de winnaar van vorig jaar voor traditionele Belgische namen. Van Avermaet, Stuyven, Lampaert maar ook Jasper Philipsen. "Die laatste voornamelijk omdat er wel 3 sprintkoersen zijn. Nokere, Brugge-De Panne en Bredene."



"Ik weet dat hij in twee van de drie in principe kopman is. Daar verwacht ik dat hij zeker het podium haalt omdat hij toch een stap voorwaarts heeft gezet qua sprintvermogen. Als de Omloop en Kuurne daar nu ook nog bijkomen dan heb ik er wel een goed oog in, voor het voorjaar." In diezelfde prijsklasse heb ik ook nog Colbrelli en Fuglsang. Die rijden een heel pak koersen en horen daarin bij de favorieten. Colbrelli rijdt ook de 'kleinere' zoals de Brabantse Pijl en Kuurne-Brussel-Kuurne. Gezien zijn snelheid, moet hij wel mee vooraan kunnen eindigen als het op een spurt aankomt."

Ik kies vooral voor renners die kopman zijn in hun ploeg. Ben Coninx, winnaar wielermanager vorig jaar

Ben Coninx kiest vooral voor renners die duidelijk de kopman zijn in hun ploeg. "In de grote ploegen zijn er altijd meerdere, maar in de kleine probeer ik altijd de absolute kopman uit te kiezen."

"Een renner die ik elk jaar opstel, maar die nog niet veel heeft opgebracht, is Ivan Garcia. Hij kost niet al te veel, ik vind het een mooie coureur en hij heeft al een paar uitschieters gehad. Vorig jaar had hij wat pech, maar dit jaar is hij bij Movistar kopman voor de klassiekers." Ook Warren Barguil, is een renner naar zijn hart. "Die heeft mij vorig jaar veel opgeleverd, al was hij dan goedkoper. Nu rijdt hij naast de Ardennen (waar hij vorig jaar een paar keer top tien was) ook enkele Vlaamse wedstrijden als voorbereiding. Hij zal er altijd vol voor gaan en daarom verwacht ik hem ook daar vooraan."

Goedkopere renners vooral voor sprinterskoersen

"En dan beginnen we nu in de lagere prijsklasse terecht te komen", lacht Ben Coninx. "Ik kies voor nog twee renners van team BikeExchange. De eerste is Grøndahl Jansen, een renner waar ik benieuwd naar ben." "Intrinsiek heeft hij wel de kwaliteiten en hij rijdt een volledig voorjaar. Ik hoop dat hij eindelijk zijn kans zelf kan gaan in de koersen waar Matthews niet rijdt. De andere is Robert Stannard. "Jong talent dat vorig jaar vaak tussen de 20ste en 40ste positie eindigde, wat niet slecht is voor een jonge gast. Ik hoop dat hij dit jaar wat opschuift naar boven. En hij rijdt ook bijna heel het voorjaar." "De meeste van mijn “goedkopere” renners leunen ook meer aan naar die sprinterskoersen. Jordi Meeus heeft recent enkele goeie dingen laten zien. Ook Marc Sarreau van AG2R. Die had ik vorig jaar ook al maar die viel dan in de Ronde van Polen met Groenewegen en Jakobsen. Maar hij wil zich zeker laten zien in de sprints."

Witte Merels

Arjen Livyns: Was vorig jaar al duidelijk dat die heel hard bergop kon rijden op kasseien. Rijdt zowel de Vlaamse als Waalse klassiekers. En in de voorbereidingskoersen was hij ook goed. Ethan Hayter: Er zijn een aantal Britse jonge talenten in aantocht, zoals Pidcock uiteraard. Het is een snelle man en hij heeft een goed eindschot. Voorlopig staat hij er enkel op voor het openingsweekend, maar INEOS is niet zo transparant met zijn selecties. Piet Allegaert: Op basis van zijn voorbereiding en wat hij vorig jaar liet zien, lijkt mij dat wel iemand die wel eens zijn kans mag gaan bij Cofidis. Ik verwacht er niet veel van maar mijn budget is op. Diego Rosa: Ik weet dat hij in de Strade Bianche en de Waalse klassiekers wat de schaduwkopman is naast Warren Barguil. Ik zocht nog een klimmer in het goedkopere segment en daarom kwam ik bij hem uit. Max Kanter: Ook zijn programma is nog niet echt bekend maar kan in de sprinterskoersen misschien eens zijn kans gaan.