Vader van Liverpool-keeper Alisson verdronken in zijn buitenverblijf

Met de dood van José Agostinho Becker is geen kwaad opzet gemoeid, meldt de politie van Lavras do Sul, in het zuiden van Brazilië.

Toch is het nog niet helemaal duidelijk in welke omstandigheden de vader van Alisson verdronken is. Rond 17u lokale tijd werd alarm geslagen, net voor middernacht vond de brandweer het lichaam van José Becker in het water.

Josés zoon Alisson Becker (28) belandde in 2018 bij Liverpool, na een verblijf van 2 jaar bij Roma. Hij werd in 2019 uitgeroepen tot FIFA-doelman van het jaar. Zijn jongere broer Muriel staat in doel bij de Braziliaanse club Fluminense.

Muriel en Alisson speelden beiden eerder voor Internacional, een andere Braziliaanse club. Internacional heeft met een tweet zijn medeleven betuigd aan de familie Becker.

"Het is met grote verslagenheid dat we het verschrikkelijke nieuws vernomen hebben", klinkt het. "We wensen de familie en vrienden van José Becker veel sterkte in deze moeilijke periode."