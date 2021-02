Thierry Henry stopt als trainer van Montréal: "Ik wil mijn kinderen weer zien"

Henry was sinds november 2019 hoofdtrainer bij CF Montréal in de MLS nadat hij zijn trainerscarrière drie jaar eerder was begonnen als assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Hij trok daarna naar Monaco, maar die passage was geen succes voor de ex-topspits.

Met CF Montréal haalde Henry vorig seizoen nog de play-offs van de MLS na een ontregeld seizoen door de coronabreak. Toch kiest hij er nu voor om een einde te maken aan zijn avontuur in Noord-Amerika. Familiale redenen liggen aan de oorsprong van zijn beslissing om te stoppen als trainer van de Canadese club.

"Het voorbije jaar is voor mij heel moeilijk geweest op persoonlijk vlak", schrijft Henry op Twitter. "Door de coronapandemie heb ik mijn kinderen niet kunnen zien. Het wordt de komende tijd ook niet anders en daarom heb ik beslist om terug te keren naar Londen en te stoppen als trainer van CF Montréal."

"Ik wil graag alle mensen van de club bedanken om me zo welkom te doen voelen en voor het gestelde vertrouwen. Het is een vreemd jaar geweest en het halen van de play-offs is echt een onvergetelijke ervaring geweest. Ik wens iedereen in deze club heel veel succes."

Laurent Ciman, ex-Rode Duivel en speler van Montréal, kondigde gisteren nog zijn afscheid aan als speler om assistent-trainer van Henry te worden. Hij krijgt dus een andere sportieve baas.