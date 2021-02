Remco Evenepoel: "Dat ik op de Muur moest lossen kan ik plaatsen"

In de eerste week van zijn comeback zat Remco Evenepoel alleen op de rollen, sinds vorige week vrijdag fietst hij eindelijk ook weer buiten.

"Ik voel me goed momenteel", zei Evenepoel vanmiddag op een informele babbel met de vaderlandse pers.

"Ik denk dat ik nog 1 keer naar het ziekenhuis moet voor een controle. Het is nu vooral zaak om elke week te analyseren en stap per stap de uren en intensiteit op te bouwen."

"Bij kinesist Lieven Maesschalck zal ik nog stabiliteitstraining gaan doen. Niet om kracht te winnen, maar omdat ik lang inactief was, moet ik mijn lichaam weer stevig maken."



"Moderne wielrenners, en vooral tijdrijders, hebben stabiliteitsoefeningen nodig om hun kracht optimaal te benutten in die specifieke positie. Het is ook een leuk alternatief van training, naast het fietsen."

"Dat ik op de Muur moest lossen kan ik plaatsen"

Lichamelijk en mentaal heeft Evenepoel een ware beproeving moeten doorstaan. Maar wie hem dezer dagen opnieuw bezig ziet (en hoort) kan alleen maar zeggen dat hij blinkt in zijn vel.



"Ik wist dat ik later dan mijn concurrenten aan het seizoen zou kunnen beginnen, maar toen ik nog niet op de fiets mocht, was het toch even zwaar. Dan zit je thuis en dat is lastig." "Maar er zijn veel mensen in de ploeg die me geholpen hebben om me overeind te houden. Dat is goed gelukt."



Fysiek moet Evenepoel wel nog flinke stappen zetten. "Een kort hellinkje hier in de buurt rijd ik in normale omstandigheden bij wijze van spreken fluitend op, terwijl het nu naar adem happen is."

"Maar kijk: als je 4 maanden stil gelegen hebt, is dat normaal. Dat is nu de moeiijkste stap om te zetten: weer die fond kweken. Positief: ik voel dat dat elke dag beter gaat."



"Dat ik gisteren op de Muur even moest lossen? Dat kan ik plaatsen. Die mannen zitten al dicht tegen hun topvorm aan, voor mij was het nog maar mijn vijfde ritje buiten. Ik vond dat ik nog goed standhield." "Op het steilste stuk heb ik me even aan de kant gezet, maar het was echt leuk om nog eens met de jongens van de ploeg te kunnen fietsen."



"Liever 3 maanden om rustig te groeien"

Het is aftellen naar de Ronde van Italië, die op 8 mei van start gaat. Maar zoals hij eerder al aanhaalde, legt Evenepoel de lat daar nog niet te hoog. "Ik ga zonder ambitie naar de Giro, zonder verwachtingen. Er moet niks, het is mijn voorbereiding op de zomer. Ik zal in een stijgende lijn zitten, ook tijdens die drie weken van de Giro zelf."

"Als voorbereiding las ik onder meer een hoogtestage volgende week op Tenerife in. Of dat niet te vroeg is? Neen. Ik zal niet trainen zoals de anderen. Drie tot vier uur per dag, niet meer. Het is vooral nodig om weer in het ritme te komen." "Daarna volgt een tweede hoogtestage in april, met de ploeg. Op hoogte is het iets makkelijker om aan de basisconditie te werken."

"Ik zou 2 weken vroeger eerst nog in de Ardennen kunnen gaan koersen, maar dat heeft geen zin. Ik neem liever de tijd om 3 maanden te groeien, dan kan ik er eventueel al eens een slechte dag bijnemen." "Het parcours van de Giro heb ik nog niet bestudeerd. Ik heb de grote lijnen wel doorgekregen, maar er is geen tijd om te gaan verkennen. De prioriteit is nu conditioneel in orde geraken. Al ken ik de koninginnenrit al wel. Die klimmen heb ik op training al eens gedaan."

"Goeie en soms te extreme maatregelen"