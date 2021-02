Motard waarop Alaphilippe botste: "Dacht aan stoppen, maar doe het nog zo graag"

Vorig jaar stond motard Eddy Lissens plots in het oog van de storm na een botsing met Julian Alaphilippe in de Ronde van Vlaanderen. Eddy Lissens werd heel even wereldnieuws. Hij rechtte de rug en zit dit weekend weer op de motor in de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

De beelden staan op het netvlies van elke koersliefhebber gebrand: Julian Alaphilippe is in de finale van de Ronde samen op pad met Wout van Aert en Mathieu van der Poel wanneer hij plots een motard niet meer kan ontwijken. Die motard was Eddy Lissens. "Ik ben er toch wel een hele tijd niet goed van geweest. Na de Ronde heb ik alle wedstrijden afgezegd. Mooie wedstrijden zoals de Driedaagse Brugge-De Panne. Ik had er gewoon geen zin meer in." "Ik was toen overtuigd dat ik ging stoppen. Je krijgt heel wat over je heen. Zeker op sociale media. Ik weet dat ik dat allemaal niet zo serieus moet nemen, maar het raakt je toch wel. Ik heb zelfs bedreigingen gekregen vanuit Frankrijk, van een fanatieke fan van Alaphilippe." Alaphilippe zelf nam Eddy niets kwalijk. En dat deed heel veel deugd. "Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat ik de knop weer heb kunnen omdraaien. Hij stuurde me een berichtje om te vragen hoe het met me was. Dat vond ik grote klasse van hem. Het heeft me echt veel geholpen om voort te gaan."

Ik kreeg zelfs bedreigingen van een fanatieke Franse fan van Alaphilippe Eddy Lissens

"Ik voel toch wat spanning, dat heb ik nog nooit gehad"

En dus zit Eddy dit weekend weer op de motor in het openingsweekend. "Ik zie het zitten, heb er veel zin in. Al voel ik ook wel een beetje spanning. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad voor een koers. Maar dat zal wel snel beteren." "Ik heb nu een andere functie. Ik ben niet langer commissaris-regulator. Die job moet voortaan door twee mensen gedaan worden en dat is niet langer de verantwoordelijkheid van de Wielerbond. Ik ben nu de ‘motor-info’. Dat is de man die de rugnummers van ontsnapte renners doorgeeft en tijdsverschillen opmeet. Ik neem de job over van Paul Herygers die nu voor de VRT rijdt.” Eddy is een bekende figuur in de Belgische wielerwereld. "In eerste instantie weten de mensen niet hoe het exact gebeurd is en zijn er speculaties. Maar geleidelijk aan werd duidelijk dat ik geen schuld trof." "Ik kreeg veel steun vanuit het milieu. Mensen zeiden me dat ik al zolang meedraai zonder problemen. Dat ik toch niet mocht stoppen door een ongelukkig voorval. Ik heb getwijfeld, maar zo wou ik niet stoppen." "Ik zit al 15 jaar op de motor in de koers. Ik doe een 50-tal wedstrijden per jaar. Als je dan in al die tijd één incident hebt, waar je dan nog eens niets aan kon doen, dan valt de balans heel positief uit. Dan mag je niet stoppen. Ik doe het ook nog zo graag. Koers is een echte passie voor mij."

"Ik wist dat ik geen fout had gemaakt"

Eddy koos ervoor om zich niet weg te stoppen na het voorval. "Ik koos er absoluut niet voor om in de belangstelling te staan, maar ik wou toch uitleggen wat er gebeurd was. Ik had niets te verbergen, ik wist dat ik geen fout had gemaakt." Ondertussen heeft Lissens het verhaal al tientallen keren gedaan.“Ik heb het al zo vaak verteld. Eerst reden de 3 renners (Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe) links. Voor hen reed een tv-motor. Daarom reed ik rechts, achter de neutrale motor van Shimano." "Toen de tv-camera zich liet uitzakken, gingen de renners naar rechts. Renners zoeken altijd de motoren op. De neutrale motor voor mij vertraagde een beetje waardoor ik geen kant uit kon. En net dan passeerden de renners ons. Alaphilippe had me niet gezien en is tegen mij gebotst." "Er zijn mensen die zeiden: wat doen die motoren daar? Waarom moeten die daar zijn? Ik moest mijn job doen en bij de kopgroep blijven. Die Shimano-motor had ook alle recht daar te zijn. Stel je eens voor dat één van de drie koplopers lek rijdt en er is geen neutrale motor om te helpen. Dan schreeuwt iedereen moord en brand. Ik denk dus niet dat dat een terechte opmerking is."

Ik zou Alaphilippe graag spreken voor de start van de Omloop. Dan kunnen we het helemaal afronden. Eddy Lissens