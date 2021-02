Lindsey De Grande onverwacht naar EK indoor: "Een rollercoaster"

Lindsey De Grande nam woensdag deel aan de indoormeeting van Madrid. Daar eindigde onze 31-jarige landgenote op de 1.500 meter als 5e in 4'19"27, 4 seconden boven haar beste seizoenstijd.



Die prestatie leverde ze enkele uren nadat de Belgische federatie bekendgemaakt had dat De Grande een ticket krijgt voor het EK in zaal, van 5 tot 7 maart in het Poolse Torun.





"Ik dacht dat mijn indoorseizoen afgelopen was. Daar was ik wat gefrustreerd over. Ik was al aan de zomercompetitie aan het denken, tot ik plots het bericht kreeg dat ik gedelibereerd was voor het EK", zegt De Grande.

"Ik had er ook geen rekening mee gehouden, omdat België niet de gewoonte heeft om veel atleten te delibereren voor een kampioenschap. Maar omdat ik onder de internationale limiet van 4'17" gelopen had, hoopte ik er ergens wel op. Ik ben dus blij en dankbaar."



"Het is de uitloper van een absurd jaar waarin we weinig konden plannen, terwijl planning voor een topsporter net heel belangrijk is. Indoor heb ik niet mogen trainen. Buiten trainen in vriestemperaturen zoals vorige week is verre van ideaal."





"Dit EK-ticket is dan ook een enorme bocht. Ik wil de volgende dagen nog het een en ander bijsturen om op dat EK zo goed mogelijk te presteren. Het is een enorme rollercoaster. Er komt veel op me af, ook met al die coronatesten, ik moet alles een plaats geven."