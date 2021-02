LeBron James kan het niet alleen: 4e nederlaag op een rij voor de Lakers

Utah is natuurlijk niet de eerste de beste ploeg, want leider in de Western Conference. Maar de topper was enkel in het eerste quarter spannend, daarna konden de Lakers het tempo van Utah niet meer aan.

Utah was in de breedte heel sterk met Gobert (18 punten), Clarkson (18), Bogdanovic (15), Conley (14) en Mitchell (13) in de dubbele cijfers. De 22 driepunters van Utah maakten het verschil. Utah zit nu aan 50 driepunters in 2 matchen, een record in de NBA.

De Lakers moesten het doen zonder de geblesseerde Anthony Davis (kuit) en Dennis Schroder, die al 4 matchen moest missen door de gezondheidsregels. James maakte 19 punten en kreeg niet veel steun in het grootste verlies van het seizoen voor de Lakers. Met 4 nederlagen op een rij en 5 nederlagen in 6 duels zitten de Lakers in een dip.