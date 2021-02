Jasper Stuyen, titelverdediger in de Omloop: "Leg me niet zomaar neer bij de Grote 3"

Zaterdag staat Jasper Stuyven voor de 6e keer aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. Van de vorige 5 keer eindigde hij 4 keer in de top 10, met zijn overwinning als vorig jaar als uitschieter.

Stuyven had in principe moeten warmdraaien voor de Omloop in de Ronde van de Algarve, maar die wedstrijd werd geschrapt. "Dat vond ik niet zo erg. We hebben meteen een extra stage ingepland. Dat vond ik beter dan bijvoorbeeld Bessèges erbij te nemen, waardoor je weer moet schuiven met de programma's van andere jongens."

"Ik zie het niet als een nadeel dat ik nog geen koersen gereden heb. Uiteraard heb ik geen referentie of kon ik nog geen zelfvertrouwen opdoen met hier of daar een podiumplaats. Maar het is ook niet zo dat ik vorig jaar de pannen van het dak reed in de Algarve."