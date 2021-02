Enkelblessure houdt Kirsten Flipkens langer aan de kant: geen toernooi van Lyon

Flipkens blesseerde zich begin januari in Abu Dhabi aan haar enkel. Haar deelname aan de Australian Open was even onzeker, maar ze reisde toch af naar Melbourne. Daar verloor ze in de eerste ronde van de ervaren Amerikaanse Venus Williams.

Haar enkelblessure houdt Flipkens nu langer aan de kant dan aanvankelijk gedacht. "Ik heb een terugval gehad en moet daarom forfait geven voor het toernooi van Lyon", schrijft Flipkens op Twitter. "Ik heb meer tijd nodig om te herstellen."