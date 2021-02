Eerste reekshoofd Rafael Nadal past voor toernooi van Rotterdam door rugblessure

De rugklachten van Nadal (ATP-2) staken de kop op in Australië, waar hij vorige week onverwacht werd uitgeschakeld in de kwartfinales van de Australian Open door de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-6).

"De problemen begonnen in Adelaide ter voorbereiding op de Australian Open", laat Nadal weten. "Maar we vonden een tijdelijke oplossing om toch pijnvrij de tweede week te halen in Melbourne."

"Eenmaal terug in Spanje heb ik mijn dokter bezocht en samen met mijn team hebben ze geadviseerd om de komende week niet te spelen in Rotterdam."

Nadal zou in Rotterdam pas voor de derde keer meespelen. "Ik keek er dan ook echt naar uit om terug te keren naar Nederland, want het is al van 2009 (toen Nadal de finale verloor, red) geleden dat ik speelde in Rotterdam. Hopelijk kan ik er volgend jaar wel bij zijn, want het is een geweldig toernooi."

Door de afwezigheid van Nadal wordt de Rus Daniil Medvedev (ATP-3), de runner-up van de Australian Open, het eerste reekshoofd. Ook Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Roebljov en David Goffin staan op de deelnemerslijst.