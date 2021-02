Club Brugge verliest van Kiev (en corona): "Ergens komt er wel een einde aan het verhaal"

Ruud Vormer: "Het is balen"

Komen er zondag al een paar jongens terug? "Al die testen... Ik ben er niet meer mee bezig. Ik ga gewoon voetballen en we zien wel wie er is." Dost zou weleens kunnen ontbreken. "Z'n hamstring, zei-ie. Ook klote. Sorry, het is balen. Maar we moeten door."

Club miste wel een pak spelers. "Tuurlijk, maar dat mag geen excuus zijn. Je mist die gasten. Dat is normaal, want ze brengen iets extra's. Maar het zij zo, we moeten door. We liggen eruit, nu gaan we vol voor de beker en de titel."

Ruud Vormer baalde na de wedstrijd als een stekker. "We hebben ons best gedaan. We hebben wel wat kansjes gehad, maar zij scoren een mooie goal. Wij lopen niet mee en dan zit-ie erin. Ze hebben één kans gehad, denk ik", vatte de aanvoerder de match samen.

Interim-coach Rik De Mil: "Mooie campagne eindigt met opdoffer"

Ook Rik De Mil, die voor de derde keer langs de zijlijn stond ter vervanging van Philippe Clement, was zichtbaar ontgoocheld na de wedstrijd. "Iedereen is enorm teleurgesteld in de kleedkamer. Zeker omdat we weten dat we meer verdienen vandaag", bekende de interim-coach na afloop.

"Maar dat is nu eenmaal voetbal, we moeten dit aanvaarden. De Europese campagne is mooi geweest. Het eindigt met een opdoffer, maar laat ons vooral de goeie campagne onthouden."

"We hebben de wedstrijd goed in handen genomen en gaven zelf weinig weg. We creëerden ook wel wat kansen, maar moesten efficiënter zijn. Als we scoren, zet je die wedstrijd met een ander gevoel voort. Als je het niet afmkaakt, blijft het link en dat is ook gebleken op het eind."



Tot overmaat van ramp verloor Club Brugge in de tweede helft ook nog Bas Dost met een spierblessure. Hoe is het met hem?

"Wat Bas betreft, is dat moeilijk in te schatten. We bekijken dat vrijdag met de medische staf. We hebben veel gevraagd van deze groep, ook op fysiek vlak, en dat eist uiteraard zijn tol."

"Het is natuurlijk een zware ontgoocheling als je zo'n speler ziet uitvallen: je kan als team veel incasseren, maar ergens komt er ook wel een einde aan het verhaal."