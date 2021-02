Beursplannen van Club Brugge worden concreet: "Zou Belgische primeur zijn"

"Als alles volgens plan verloopt, trekt de landskampioen nog voor de zomer naar Euronext Brussel." Met dat nieuws pakt de krant De Tijd vandaag uit op zijn voorpagina.

Club Brugge bruist sportief en financieel. Om die leidende positie in eigen (en het buiten-)land te versterken, wil Club met een beursgang vers kapitaal ophalen.

Zelf wil blauw-zwart niet communiceren over het nieuws in de krant. "We kunnen niet reageren op speculatie. We willen de beste club van België blijven en internationaal blijven meespelen. In die optiek bekijken we op elk moment alle opties", is het enige dat we te horen krijgen.





Als de beursgang doorgaat, zou Club meteen de eerste Belgische voetbalclub op de beurs worden. En het zou dus wel eens snel kunnen gaan, want volgens De Tijd wil Club het dossier voor de zomer rond krijgen.





"Dit is opvallend nieuws en inderdaad een primeur voor ons land. Want tot nu toe is geen enkele Belgische voetbalclub beursgenoteerd", zegt Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist van vrt nws.



"Internationaal is het natuurlijk geen primeur. Grote kleppers als Ajax, Manchester United, Dortmund en Juventus hebben het al gedaan, en het gaat nu om meer dan 20 Europese clubs in totaal."