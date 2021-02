Antwerp na Europese exit: "Geschenkjes maakten het verschil"

Vercauteren: "Toch een ploeg waar je tegen kunt winnen"

"Maar tussen zeggen en doen, zit nog een verschil. Ik zat nog niet eens op de bank of het was al goal. Daarna was het uiteraard moeilijker."

"De Rangers zijn op sommige vlakken zeker goed, maar op andere vlakken zijn ze ook te pakken. Dit is een ploeg waar je tegen kunt winnen. Aan de rust geloofden we er ook nog altijd in."

"Offensief hebben we ons goed geweerd, maar defensief was het gewoon te weinig", vat Frank Vercauteren de prestatie van Antwerp samen. "We geven in 2 matchen 4 penalty's weg en bij die andere goals zaten ook nog wat weggevers. Die geschenkjes maakten het verschil."

De Laet: "Laten bezinken en dan trots zijn"

Ook Ritchie De Laet kon niet anders dan concluderen "dat Antwerp over 2 matchen gewoon niet goed genoeg was". "We schoten ons ook elke keer in de voet. We moeten nog meer leren hoe we dit soort matchen moeten aangaan."

"Maar als we dit nu even laten bezinken, zullen we later wel beseffen dat we trots mogen zijn op het parcours dat we hebben afgelegd."