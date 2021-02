"Voor supporter is voetbalaandeel mooi, als belegger zijn er interessantere dingen"

"Kijk naar de aandelen van Ajax. Dat is een verhaal van grote ups en downs. Champions League of geen Champions League maakt meteen een groot verschil."

"Een beursnotering heeft niet alleen een voordeel", gaat Noels voort. "Als het sportief minder goed loopt, zorgt dat voor extra nervositeit op de beurs. Elk evenement wordt er uitvergroot. Een voetbalaandeel is daarom erg veranderlijk."

"Gezien de omstandigheden is het niet ondenkbaar dat banken moeilijker kredieten gaan toekennen aan sportclubs of organisatoren van evenementen", vermoedt de econoom.

"Dat is een belangrijk, maar ook duur project. De bouw zal meer dan 100 miljoen euro kosten. Op die manier beschikt Club Brugge over een extra oorlogskas."

"Vooral voor de supporters"

In het buitenland zijn gerenommeerde voetbalclubs als Ajax, Juventus en Manchester United Club Brugge voorgegaan.



"Over hele grote aandelen gaat het niet", duidt Geert Noels. "Ik verwacht dat het vooral supporters zullen zijn die aandelen van Club Brugge in hun portefeuille willen."



"Als belegger zijn er interessante dingen op lange termijn. Zij zullen niet meteen geïnteresseerd zijn. Ook de fondsen die in Belgische aandelen beleggen, zullen de kat uit de boom kijken", weet Noels als CEO van fondsenbeheerder Econopolis.

"Maar als er een Belgische voetbalclub is die een beursgang mag ambiëren, is het Club Brugge. Het team presteert, er heerst een goed beleid en de club is gezond", besluit Noels.