"Rik Van Steenbergen zei me dat de journalisten niet wisten wat ze schreven"

De poging van Koen De Koker was 25 jaar geleden nieuws in alle Belgische kranten en op radio en televisie. "Renner, zanger, paragnost, metafysicus, fantast, positivist. Het is niet eenvoudig Koen De Koker voor één gat te vangen", vatte Frank Raes de teneur in de media samen in zijn inleiding voor Sportweekend.

De excentrieke De Koker was - en is nog altijd - een aanstekelijke positivo, maar in 1996 kreeg hij van de Belgische pers kritiek. Zowel voor als na zijn werelduurrecordpoging. Onder meer omdat hij vooraf niet meer dan 5u per week had getraind.

Ook na zijn poging in de rokerige hal in Manchester waren de talrijk meegereisde journalisten bijzonder kritisch. "Het was logisch dat ik veel negatieve pers kreeg", vertelt De Koker in "15 minutes of fame".