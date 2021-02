"Renners gaan veel in de bus zitten in Giro en die uren zullen hun tol eisen"

"De route van de Giro maakt een acht, wat apart is. Na de start in Piemonte trekt de Giro toch redelijk zuidelijk om in de derde week Piemonte opnieuw aan te doen. Zo'n lus heb ik nog niet gezien en dat is, zelfs naar Giro-normen, redelijk straf."

"Er zitten redelijk grote afstanden tussen en ik weet uit ervaring dat die transfers in Italië allesbehalve makkelijk zijn. De combinatie van meer hoogtemeters en meer verplaatsingen doet me denken dat dit mogelijk de zwaarste Giro in jaren kan zijn."

"Het valt op dat er geen enkele aankomstplaats de dag nadien dienst doet als startplaats. Dat betekent dat de renners veel tijd in de bus gaan spenderen. Die uren in de bus gaan hun tol eisen, die gaan ook meespelen."

"Er zijn heel veel plotwendingen mogelijk op dit parcours"

De Giro zou door het parcours een heel onvoorspelbaar verloop kunnen krijgen. "De Italiaanse bondscoach Cassani zei dat er 14 ritten zijn waar het klassement door elkaar geschud kan worden."

"Dat is heel veel in een grote ronde, maar het is ook een aangename vaststelling. Er zijn heel veel plotwendingen mogelijk en als er dan één rit bovenuit steekt, dan is het die met aankomst in Cortina d'Ampezzo."

"De hoogtemeters van die rit gaan richting de 6.000, wat heel veel is. Met de Passo Pordoi beklimmen ze het dak van de Giro en de Passo Giau is de laatste beklimming. Dat is op papier de rit waar je het meeste van verwacht met de mooiste decors, maar er kan ook niets in gebeuren."

"Met zo veel hoogtemters is het altijd hinken op 2 gedachten: of het wordt spektakel of het wordt een sof met een anticlimax. Maar voor hetzelfde geld wordt het iets onvergetelijks met een aanval van bijvoorbeeld Evenepoel die de Giro op zijn kop zet zoals Froome op de Finestre in 2018."