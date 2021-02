"Eigenlijk is het lachwekkend dat we na deze slechte reeks nog altijd derde staan"

"Kunnen ons geen nieuwe misstap veroorloven"

"Als je de ranglijst bekijkt, dan kan je wel stellen dat we ons geen nieuwe misstap meer kunnen veroorloven", valt Van den Brom met de deur in huis één dag voor de wedstrijd tegen Charleroi.

"Eigenlijk is het lachwekkend dat we na deze slechte reeks (1 op 12 en 8 op 30) nog altijd derde staan. Maar nu moeten we wel de omslag maken, anders blijven we er niet staan. Het staat allemaal heel dicht bij mekaar. Bij een eventuele nieuwe misstap hebben we het niet meer in eigen hand."

Van den Brom blijft positief, ondanks de slechte resultaten. "Er zijn geen excuses meer, dat is nu echt zo. Ik blijf enthousiast over hoe we getraind hebben. Daar ligt het niet aan. Ik ben en blijf super tevreden over de spelers. We hebben gewoon één keer een goed resultaat nodig."

"We zitten in de hoek waar de klappen vallen en daar moeten we uit komen. We moeten nu gewoon winnen ten koste van alles. Daar heb je een bepaalde killer mentaliteit en overlevingsdrang voor nodig en die wil ik ook zien tegen Charleroi."