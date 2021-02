Testen, testen en nog eens testen voor de Omloop: "Elk risico uitsluiten"

"We zijn blij dat er koers is", glimlacht Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, 3 dagen voor de start van de Omloop Het Nieuwsblad. "Iedereen kijkt er naar uit."

"We zijn erin geslaagd om de kalender te herstellen en we hopen die lijn aan te houden tijdens het volledige voorjaar. Het gevoel is wel dubbel, het blijft hinken op twee gedachten. We moeten organiseren onder extreme omstandigheden die eigenlijk niet passen bij de koers."

De wielerorganisator heeft in het najaar van 2020 natuurlijk al kunnen oefenen. "We hebben ervaring opgebouwd en we kunnen min of meer kopiëren, maar de omstandigheden zijn anders. In oktober (toen de Ronde van Vlaanderen werd gereden) was de horeca open en de sportieve protocollen zijn nog verstrengd."

En dat heeft gevolgen. "Wij zijn de seizoensopener en veel renners keren nu pas terug na een buitenlandse stage. Als organisator zullen we vrijdag nog heel veel testen moeten afnemen."

"Volgens het UCI-protocol moet elke renner voor een WorldTour-wedstrijd negatief testen op wedstrijddag -6 (dat was zondag) en wedstrijddag -3 (woensdag, vandaag)."

"Volgens het Belgische protocol moet er ook een negatieve sneltest zijn op wedstrijddag -1, vrijdag dus. Alle renners die minder dan 5 dagen in het land zijn voor de dag van de koers, moeten die test ondergaan en die procedure moeten wij vrijdag organiseren. Ook wij willen elk risico uitsluiten."