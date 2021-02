Romain Grosjean zit weer in een race-auto en mist zijn eerste bocht

Eind november ontsnapte Romain Grosjean aan de dood na een crash met Daniil Kvyat in Bahrein. Zijn auto brak in tweeën en vloog in brand, maar hij wist zichzelf te bevrijden en kwam met slechts enkele brandwonden uit de auto.

Amper 3 maanden later werkte hij zijn eerste training af in de IndyCar, de Amerikaanse tegenhanger van de Formule 1. "Het voelde als thuiskomen", zei Grosjean na de testsessie op een circuit in Alabama.

"Ik voelde geen angst, maar wilde gewoon weer de auto in. Tijdens de eerste rondes waren mijn spieren nog stram, maar nadien liep het los. Een goed voorteken."

Helemaal van een leien dakje verliep de test niet, want bij de eerste bocht in zijn eerste testronde ging Grosjean meteen van de baan. "Ik gebruikte een techniek uit de F1 om af te remmen, maar dat werkt blijkbaar niet in een auto van de IndyCar. Ik heb mijn lesje geleerd", kon Grosjean er nog om lachen.

Opvallend was ook de helm van Grosjean. Die werd na zijn crash door zijn kinderen ontworpen. "Eindelijk kon ik die helm dragen. Dit betekent veel meer dan ik me had kunnen voorstellen. Mijn vrouw en mijn kinderen zullen nu nog meer meerijden."