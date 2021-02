Rickaert en Vermeersch mogen na negatieve test uit UAE-isolatie

Alpecin-Fenix moest zich na de eerste etappe in de Emiraten terugtrekken na een positieve coronatest bij een van de stafleden. Een deel van de renners, onder wie kopman Mathieu van der Poel, mocht meteen naar huis.

Maar Gianni Vermeersch en Jonas Rickaert hadden minder geluk. Zij hadden nauw contact gehad met de persoon die positief was en moesten daardoor in quarantaine. Het duo hield zich dus een dagje bezig in hun hotelkamer, maar nu is er goed nieuws.

Na een negatieve coronatest mag het duo de Verenigde Arabische Emiraten verlaten en naar huis terugkeren.