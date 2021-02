Tom Boonen (40) heeft in zijn carrière meerdere records gevestigd. Op de erelijst van Kuurne-Brussel-Kuurne staat zijn naam 3 keer. Niemand deed beter. Boonen won de klassieker in 2007, 2009 en 2014. Bekijk als opwarmertje voor de koers van zondag naar een film over zijn hattrick in West-Vlaanderen.