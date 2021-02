Nu testen ook De Ketelaere en Mignolet positief op corona, maar Club wil nieuwe test

Het was sowieso bang afwachten voor Club Brugge gisteren bij de nieuwe coronatesten van UEFA in de aanloop naar de return in de 1/16e finales van de Europa League tegen Dinamo Kiev. En Club kreeg slecht nieuws.

Doelman Simon Mignolet en goudhaantje Charles De Ketelaere legden een positieve coronatest af. "Beide spelers hebben geen symptomen en bleken in het verleden al vals positief bij de test van de UEFA", klinkt het bij Club Brugge.

"Afgelopen vrijdag bij de test van de Jupiler Pro League bleken ze allebei negatief en daarom zal er vandaag een nieuwe test afgenomen worden door hetzelfde laboratorium van de UEFA."

Die test is op kosten van Club Brugge, dat op die manier hoopt dat Mignolet en De Ketelaere er donderdag toch bij kunnen zijn. Is die extra test weer positief, dan zit Club aan 7 positieve gevallen, in de Jupiler Pro League kun je je match dan laten uitstellen, maar die regel is niet van kracht bij de UEFA.