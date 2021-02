Mertens past na grandslamtitel voor toernooi in Adelaide door schouderblessure

Elise Mertens was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde, maar moest het afgelopen nacht in de tweede ronde normaal gezien opnemen tegen Anastasija Sevastova (WTA-56) uit Letland.

Maar Mertens laat die match schieten. "Tijdens mijn training voelde ik iets in mijn rechterschouder en ik wou geen risico's nemen", laat ze weten. "Hopelijk kan ik volgend jaar terugkomen." De Belgische trok zich begin januari ook al terug uit het toernooi van Abu Dhabi met een schouderblessure.

Het is een domper op de feestvreugde voor Mertens die afgelopen weekend nog de dubbeltitel op de Australian Open mocht vieren. Haar plaats in Adelaide wordt ingenomen door de Amerikaanse Christina McHale, die als lucky loser wordt opgevist na haar verlies in de kwalificaties.