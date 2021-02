Luka Doncic doet het opnieuw: buzzer beater tegen de Boston Celtics

Afgelopen nacht hebben nog wat NBA-sterren hun beste beentje voorgezet. Stephen Curry was goed voor 37 punten in New York, James Harden liet zijn zesde triple-double (39 punten, 14 assists en 11 rebounds) noteren bij Brooklyn, Nikola Jokic maakte 41 punten voor Denver en Giannis Antetokounmpo loodste Milwaukee naar winst met 37 punten, 8 rebounds en 8 assists.