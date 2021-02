Kuurne-Brussel-Kuurne heeft "Oliver Naesen Special Protocol": "Verminder de snelheid"

In de veiligheidsgids van Kuurne-Brussel-Kuurne is er bij het luik over neutralisatie tijdens de koers ook ruimte gemaakt voor een kwinkslag.

De koers wordt geneutraliseerd op weg naar de officiële start, bij een gesloten spoorwegovergang of bij andere gebeurtenissen tijdens de wedstrijd.



Maar er is een extra puntje: het Oliver Naesen Special Protocol. "We koersen dit jaar over de Tiegemberg", lezen we in het handboek. "We vragen aan alle renners om de snelheid te verminderen en uit te kijken naar Oliver."

"Maak je geen zorgen, Oliver", richt de organisatie zich ook nog tot de renner van AG2R-Citroën. "Na de top krijg je nog voldoende tijd om te herstellen."

Oliver Naesen heeft een haat-liefdeverhouding met de helling. Toen bekendgemaakt werd dat de Tiegemberg in het parcours werd opgenomen, reageerde hij zelf al met een grap op Twitter (zie artikel hieronder).