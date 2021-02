Dries Mertens zit voor het eerst deze maand in selectie van Napoli

Dries Mertens blesseerde zich op 16 december tijdens de competitiewedstrijd tegen Inter aan zijn linkerenkel. Op 17 januari maakte hij tegen Fiorentina zijn comeback maar 11 dagen later, tijdens het bekerduel tegen Spezia, viel hij opnieuw uit.

Maandag stond Mertens voor het eerst weer op het trainingsveld van Napoli. Napoli-coach Gennaro Gattuso heeft de Rode Duivel nu een plekje gegeven in zijn wedstrijdselectie van morgen. Napoli speelt dan tegen Granada in de Europa League.



"Dries heeft individueel getraind en zal morgen op de bank plaatsnemen", verduidelijkt Gattuso. "Hij stond lange tijd aan de kant. We zullen nog bekijken of we hem al kunnen gebruiken morgen."



Napoli verloor in de 1/16e finales het heenduel met 2-0 in Granada. "We mogen hen geen ruimte geven morgen en moeten ons eigen spel opleggen", blikte Gattuso vooruit. "Het wordt moeilijk om nog door te stoten, maar we moeten erin geloven. Ik heb in de ogen van de spelers gezien dat ze revanche willen nemen."