Daam Foulon, van Beveren naar de Serie A: "Voel me heel goed bij Benevento"

Wie Belgen in de Serie A zegt, denkt wellicht meteen aan Romelu Lukaku, Dries Mertens of Radja Nainggolan. Maar ook de 21-jarige Daam Foulon houdt sinds dit jaar de Belgische eer hoog in Italië. Bij het bescheiden Benevento leert hij de kneepjes van het vak van niemand minder dan Filippo Inzaghi. "Ik heb hier op een half jaar tijd al enorm veel bijgeleerd", vertelt de linksachter aan Sporza.

Vorig seizoen was Daam Foulon in de Jupiler Pro League een van de weinige lichtpuntjes bij het zwalpende Waasland-Beveren. Daar hield de verdediger, die in de jeugd onder meer bij Lierse en Anderlecht speelde, een mooie transfer aan over: Serie B-kampioen Benevento lokte Foulon naar het zonnige zuiden van Italië. "Benevento doet heel veel scouting op basis van data. Daaruit bleek dat ik een interessant profiel had voor hen. Ik volgde de club niet, maar kende ze wel. Ik wist ook dat Filippo Inzaghi er trainer was", vertelt Foulon. "Voor mijn transfer heb ik een heel positief gesprek gehad met hem en dat heeft me mee overhaald om de stap naar Italië te zetten. Ik had het gevoel dat ze echt overtuigd waren dat ik een meerwaarde kon zijn voor hen. Ik voelde echt veel vertrouwen."

"Of ik meteen overtuigd was? Het is natuurlijk altijd wikken en wegen. Het betekende ook dat ik mijn familie moest achterlaten en dat ik mijn vriendin minder zou zien. Uiteindelijk hebben we toch beslist om ervoor te gaan." "Als verdediger is het toch een eer om in de Serie A te kunnen spelen. Dit was een kans die je misschien niet elk jaar meer krijgt wanneer je in België blijft." En dus trok Foulon op zijn 21e in zijn eentje naar Italië. "Mijn ouders mogen door Covid niet meer komen nu, mijn vriendin mag wel over en weer pendelen. Maar zij heeft ook een druk leven door haar studies geneeskunde en haar kookpagina Chloe Kookt op Instagram. In het begin was het moeilijk, maar ik heb snel vrienden gemaakt en dat heeft me geholpen."

"Zeker op defensief vlak al heel veel bijgeleerd"

Foulon heeft zich bij Benevento snel aangepast aan de Serie A. Al 8 keer kwam hij aan de aftrap en bijna elke wedstrijd kreeg hij wel minuten. Intussen praat hij ook al een aardig mondje Italiaans. "Dat moet wel, want iedereen spreekt de hele tijd Italiaans", zegt hij. "Ik heb geen lessen gevolgd, maar wel gewoon goed geluisterd naar wat anderen vertelden. Als je wat moeite doet, pik je het verrassend snel op. Ik kan me nu al heel goed verstaanbaar maken in het Italiaans." "Ook op voetballend vlak heb ik al veel bijgeleerd, zeker op defensief vlak. Ik merk dat ik nu in bepaalde situaties al anders reageer dan vorig jaar. Het cliché dat er in Italië veel gehamerd wordt op tactiek klopt zeker. We trainen ook elke week apart met de verdedigers. Iedereen weet altijd heel goed wat zijn taak is."

Onder leiding van de voormalige goaltjesdief Filippo Inzaghi werd Benevento vorig jaar met een straat voorsprong kampioen in de Serie B. Momenteel staat het team op een gedeelde 12e plaats, 10 punten boven de degradatiestreep. "Dat is helemaal niet verkeerd voor een eerste jaar in de Serie A", vindt Foulon. "Je voelt aan de hele club dat iedereen vooruit wil. Er zit wel wat kwaliteit in deze ploeg. We moeten nog wat punten verzamelen, maar we zijn op de goeie weg. Hopelijk kunnen we ons zo snel mogelijk redden." Mooi weer, aangename stad, uitdagende competitie: Foulon heeft het naar zijn zin bij Benevento. "De mensen leven hier voor het voetbal. Dat had ik vooraf ook al op enkele filmpjes gezien. Ik mis de fans wel in het stadion. Ze zijn heel fanatiek." "Benevento is niet groot en je wordt snel herkend op straat. Dan maken ze een praatje of roepen je ze binnen voor koffie. Dat is mooi. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en bovendien zijn Napels of Capri dichtbij."

"Met Ilicic van Atalanta heb ik het heel moeilijk gehad"

Ook tijdens wedstrijden kan Daam Foulon veel opsteken, want de tegenstand in de Serie A is natuurlijk van een ander kaliber dan bij Waasland-Beveren. "De lastigste was Josip Ilicic van Atalanta. Een sierlijke voetballer met een heel goeie linkervoet. Daar heb ik het echt moeilijk mee gehad", bekent Foulon. "Als ik een Belg tegenkom op het veld probeer ik na de match ook altijd van truitje te wisselen. Zo heb ik enkele weken geleden ook een praatje gemaakt met Romelu Lukaku. Het was heel leuk om met iemand te spreken die zoveel ervaring heeft." "Lukaku was ook heel goed op de hoogte van mijn situatie. Hij wist wie ik was, ook al ben ik maar een snotneus die nog maar net in de Serie A speelt. Dat apprecieerde ik wel heel erg."

