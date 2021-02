Celtic-coach Lennon stapt op nu kloof met Rangers opgelopen is tot 18 punten

Afgelopen weekend verloor Celtic met 1-0 tegen staartploeg Ross County. Het was de zoveelste teleurstelling in een mager seizoen van de topclub. De kloof op rivaal Rangers FC werd steeds groter en dus groeide de druk op trainer Neil Lennon.

Hij houdt de eer nu aan zichzelf. "Dit was een moeilijk seizoen. Het is frustrerend dat we het niveau van de vorige jaren niet meer kunnen halen", laat hij optekenen op de clubwebsite. "Ik heb mijn stinkende best gedaan om dit nog om te keren, maar het is niet gelukt."

Lennon is een icoon van de Schotse club. Hij speelde er 7 jaar en trainde de club ook al gedurende twee periodes. Eerst van 2010 tot 2014 en van 2019 tot nu. Vorig seizoen won hij met de club nog de Schotse treble.

Assistent John Kennedy neemt nu over. De kans dat hij de club alsnog naar een 10e titel op een rij kan loodsen is heel klein. De Rangers moeten nog maar 7 punten pakken in hun laatste 8 wedstrijden.