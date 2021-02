32 atleten naar EK indoor: onder anderen Maes, Berings en Dylan Borlée opgevist

Tussen 5 en 7 maart zullen er 32 Belgen in actie komen op het EK indoor in Polen. Verschillende atleten plaatsen zich door de voorbije weken de EK-limiet te halen, maar de bond heeft ook nog 14 andere atleten gedelibereerd.

"In deze moeilijke periode zijn er weinig kansen voor onze atleten", legt Gery Follens, voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga, de keuze uit. "Daarom zijn we gul geweest en hebben we een maximaal aantal atleten geselecteerd, vooral in functie van de Spelen."



Het gaat onder anderen over Eline Berings op de 60 meter horden. Ook hoogspringbelofte Merel Maes is erbij.

Op de 4x400 meter is uiteindelijk niet voor Julien Watrin geopteerd, zoals Jacques Borlée afgelopen weekend suggereerde, maar voor de drie broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée samen met Alexander Doom en Christian Iguacel. Kevin en Jonathan Borlée lopen enkel de aflossing.