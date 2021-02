"We gaan uit van positieve test De Ketelaere en Mignolet en zijn bezig met nieuw plan"

Het nieuws dat Simon Mignolet en Charles De Ketelaere positef testten op het coronavirus is aangekomen in Brugge. "Dat was uiteraard een opdoffer. Het zijn 2 belangrijke spelers", reageerde coach Rik De Mil op de persconferentie. "De groep heeft goed gereageerd en heeft geconcentreerd getraind."

"Er is nog een hertest gebeurd, maar dat resultaat zullen we pas donderdag kennen. We gaan ervan uit dat ze positief zijn en zijn al bezig met een nieuw plan samen te stellen." Daarvoor heeft De Mil natuurlijk contact met Philippe Clement, die nog altijd in quarantaine zit.

Moet Club nu defensiever spelen? "Die vraag is me ook in Kiev gesteld en ik zal hetzelfde antwoorden: we gaan uit van onze eigen sterkte en gaan niet te veel rekenen. We zullen moeilijke momenten kennen, maar in de groep heerst het idee dat er nog genoeg kwaliteit op het veld is om door te gaan."