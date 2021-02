"Tiger Woods zal altijd referentie blijven, ook als hij nooit meer speelt"

Na zijn zware auto-ongeluk waarbij hij verschillende complexe breuken heeft opgelopen, rijst de vraag of we Tiger Woods nog ooit terugzien op de golfbaan. Golfkenner Karl Vannieuwkerke wil niet te hard vooruitlopen op de feiten, maar erkent nu al wel de erfenis van Woods. "Hij heeft van golf een andere sport gemaakt", klinkt het.

Tiger Woods werd recent voor de 5e keer geopereerd aan zijn rug en moet nu ook herstellen van zware verwondingen aan zijn benen. Betekent het auto-ongeluk voor hem het einde als topgolfer? "Die kans lijkt me reëel, al zou ik nog even afwachten om hoogdravende conclusies te trekken", vertelt Karl Vannieuwkerke. "De aard van de blessure is nog niet helemaal bekend. Op het eerste gezicht lijkt het echt wel om een complexe been- en enkelbreuk te gaan. Maar de ervaring in dat soort zaken leert me dat er ook al eens overdreven wordt door managers en media als het om grote sporters gaat." "Woods is ook wel een speciale. Bovendien heeft hij zijn getalenteerde zoon als extra motivatie. Misschien kan hij de zware revalidatie nog wel opbrengen om ooit samen met zijn zoon op de Tour te kunnen spelen. Afwachten dus."

Tiger Woods met zijn zoon Charlie.

"Jack Nicklaus inhalen zal niet meer lukken"

Tiger Woods won tot nog toe 15 Majors in zijn carrière. De kans dat hij nog het record van Jack Nicklaus (18 zeges) kan verbeteren, lijkt nu wel heel klein geworden. "Dat leek mij sowieso al een onmogelijke opdracht", weet Vannieuwkerke. "De concurrentie is enorm zwaar geworden in de internationale golfwereld. En hij heeft me al verrast door in 2019 – 11 jaar na zijn 14e major – toch nog eens de Masters te winnen. Dat was volgens mij zijn allerlaatste krachttoer in een major." "Maar dat neemt niet weg dat we hem wel nog ooit op de banen en op grote toernooien zouden kunnen zien. Als ex-winnaar (in zijn geval zelfs vijfvoudig winnaar) van de Masters krijgt hij voor de rest van zijn leven een wildcard. De fans hoeven dus nog niet te wanhopen. Maar Nicklaus inhalen zal niet meer lukken."

Twee golflegendes op één foto: Tiger Woods en Jack Nicklaus.

"Tiger Woods heeft van golf een andere sport gemaakt"

Waar moeten we Tiger Woods plaatsen in de hiërarchie? "Hij is in elk geval de golfer/sporter die het meest zijn stempel heeft gedrukt op de golfsport", vindt Karl Vannieuwkerke. "Hij heeft er een andere sport van gemaakt. Het is Woods die het krachthonk heeft geïntroduceerd. Door hem zijn de golfbanen langer geworden, door hem moet je gemiddelde drive 270 meter of meer zijn om nog een rol van betekenis te kunnen spelen." "Hij heeft de concurrentie beter gemaakt door wie hij was en de manier waarop hij speelde. Ik neem het woord fenomeen niet graag in de mond, maar bij Tiger Woods kan je dat wel. Zonder enige schaamte zelfs."



"Ook voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap is hij een rolmodel geweest en heeft hij deuren van golfclubs opengebeukt die louter voor blanken waren gereserveerd."

"Als hij nooit meer speelt, zal hij zeker gemist worden en krijgt hij niet het afscheid dat hij verdient. Maar Woods zal altijd als een referentie worden gebruikt. Zijn golferfenis is enorm." "Maar nog eens: laat ons niet te snel conclusies trekken. Als er één sport is waarin die onwaarschijnlijke comeback een kans maakt, is het in golf."

"Chip in op Masters 2005 blijft iconisch en legendarisch"

Tiger Woods heeft in zijn carrière voor tal van hoogtepunten gezorgd. Welk moment zal Karl Vannieuwkerke eeuwig bijblijven? "Zijn "chip in" op hole 16 tijdens de Masters van 2005 blijft iconisch en legendarisch", herinnert Vannieuwkerke zich. "Het leek alsof Deep Blue in zijn hoofd was geïnstalleerd. Hij las de green toen zoals niemand dat kan. Zijn chip landde op de perfecte plaats. De bal veranderde nog 3 keer van traject alvorens in de hole te verdwijnen. Een birdie die hem op weg zette naar een vierde Masterstitel."

Op de Ryder Cup van 2012 speelde Woods echt goed, maar Colsaerts was die dag outstanding. Karl Vannieuwkerke

"Ik herinner me ook heel goed de Ryder Cup van 2012 in Medinah. Ik liep op de eerste dag mee tussen de touwen naast zijn goede vriend Michael Jordan toen Woods in een fourbal met Steve Stricker het onderspit moest delven tegen Lee Westwood en onze landgenoot Nicolas Colsaerts."

"Woods speelde echt goed, maar Colsaerts was die dag outstanding. Michael Jordan floot een paar keer bewonderend tussen zijn tanden. De Europeanen pakten een belangrijk punt op die eerste dag en begonnen op de slotdag toch met een 10-6 achterstand. Ze bogen die om in 14,5-13,5 winst. The Miracle of Medinah was een feit."