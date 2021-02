Zdenek Stybar vertrekt halsoverkop naar Tsjechië na overlijden van grootvader

Bij Deceuninck-Quick Step is Zdenek Stybar een van de speerpunten in het openingsweekend. De Tsjech was met de ploeg op trainingskamp in Spanje, toen hij het slechte nieuws vernam over zijn grootvader.

"Dankjewel Deceuninck-Quick Step om me de toelating te geven om van de ene op de andere minuut het trainingskamp te verlaten", schrijft Stybar op Instagram.

"Ik kreeg een ploegauto, koersfiets en wat snacks mee voor een trip van 1.500 kilometer. Zo kan ik bij mijn familie zijn in deze moeilijke tijden."

Stybar is ondertussen aangekomen in Tsjechië om afscheid te nemen van zijn grootvader. "Ik zal je grapjes missen", zegt de oud-veldrijder.