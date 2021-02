Wordt Stoffel Vandoorne de eerste wereldkampioen Formule E?

Op de eerste Formule 1-race van 2021 is het nog een maand wachten. De elektrische tegenhanger Formule E begint morgen. Stoffel Vandoorne gaat met zijn Mercedes voor niets minder dan de allereerste wereldtitel. 7 dingen die u moet weten over het 7e Formule E-kampioenschap.

1. Wordt Stoffel Vandoorne wereldkampioen?

Het 7e seizoen van het Formule E-kampioenschap wordt het eerste met een officiële wereldtitel. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne (28) gaat voor niets minder dan die hoofdprijs. Eenvoudig wordt dat niet. Dankzij een zege in de slotrace wipte de Mercedes-man vorige zomer nog naar de 2e plaats in de eindstand, maar wel op grote afstand van nummer 1 Antonio Felix da Costa. De Portugees reed vorig seizoen 158 punten bij mekaar, Vandoorne finishte met 87 achter zijn naam. Ervaring is een groot pluspunt in de Formule E. Een elektrische auto is anders racen dan een auto met een klassieke motor. En op ervaring heeft Da Costa een flinke streep voor op Vandoorne. Hij staat voor zijn 6e Formule E-seizoen, Vandoorne voor zijn 3e. Da Costa's team DS Techeetah draait ook al langer mee. De Chinezen hebben al 5 seizoenen op de teller, Mercedes eentje (plus eentje van partner HWA).

De Portugese rijder Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) is de titelverdediger.

2. Gaat Mercedes domineren zoals in de Formule 1?

Die kans is klein. Enerzijds omdat ervaring een grote rol speelt in de Formule E. In de Formule 1 duurde het vorig decennium ook 4 jaar vooraleer de Duitsers enkel kruimels overlieten aan de andere teams. Anderzijds omdat de (financiële) bewegingsruimte veel kleiner is in de Formule E. De budgetten liggen een pak lager waardoor de teams ook meer aan mekaar gewaagd zijn. Vorig seizoen bijvoorbeeld verdeelden 6 teams 11 overwinningen onder mekaar. In 2018-2019 konden zelfs 8 renstallen een keer vieren (in 13 races). "De auto's lijken veel meer op mekaar", legt Stoffel Vandoorne uit in onze podcast Thuismatch. "Het chassis ziet er bij elk team hetzelfde uit, enkel de elektrische aandrijving mogen de constructeurs zelf ontwikkelen. Dat maakt dat de marges tussen de teams veel kleiner zijn dan in de Formule 1."

De marges tussen de teams zijn veel kleiner dan in de Formule 1. Stoffel Vandoorne

3. Wat is er nieuw dit seizoen?

Weinig. De deelnemers racen nog altijd met een Formule E-auto van de 2e generatie. Die had dit seizoen een update moeten krijgen, maar wegens de coronacrisis (in de autowereld) is die uitgesteld naar volgend seizoen. Stoffel Vandoorne en zijn collega's krijgen dus nog altijd een batterij mee om 45 minuten + 1 ronde te racen. De kunst is om die optimaal leeg te rijden: niet te vroeg, maar ook niet te laat. Omdat het seizoen later is begonnen dan voorzien, heeft Mercedes wel (als een van de weinige teams) een nieuwe aandrijfas kunnen ontwikkelen. "Een groot risico", zeggen ze zelf, maar weet dat nieuwigheden vaak goed uitpakken bij de Duitsers. Kijk maar naar het ingenieuze stuursysteem in de Formule 1 vorig jaar. Dat heeft Lewis Hamilton geen windeieren gelegd.

4. Waar racen Stoffel Vandoorne en zijn collega's?

In tegenstelling tot in de Formule 1 racen de Formule E-coureurs niet op circuits, maar wel in grote steden. Op die manier willen ze een ruimer publiek aanspreken. Of de toeschouwers ook welkom zijn, is nog afwachten. Voorlopig staan er 8 races op 6 locaties op het programma. Wereldsteden als Berlijn, Londen en New York wachten nog af. Het seizoen begint alleszins met 2 races in de hoofdstad van Saudi-Arabië: nu vrijdag en zaterdag, telkens met een avondrace om 18u onze tijd.

Kalender Formule E datum plaats winnaar 26/02 Riyad (SAr) 27/02 Riyad (SAr)

10/04 Rome (Ita) 24/04 Valencia (Spa) 08/05 Monaco 22/05 Marrakech (Mar) 05/06 Santiago (Chl) 06/06 Santiago (Chl) Mogelijk worden er nog races aan de kalender toegevoegd, maar daar wordt tijdens het seizoen nog over beslist. Stand Formule E rijder auto punten 1. Stoffel Vandoorne Mercedes

5. Kan je Stoffel Vandoorne een duwtje in de rug geven?

Ja, dat kan nog altijd. Dankzij fanboost krijgen de populairste coureurs enkele seconden extra power tijdens een race. Net genoeg om een extra inhaalmanoeuvre te plaatsen. En Stoffel Vandoorne krijgt steevast de meeste stemmen in de rijderspoll. Niet voor niets noemen ze fanboost ook Vanboost.

6. Waar zit Jérôme D'Ambrosio?

Dit seizoen staan er niet langer twee Belgen op de startgrid van een ePrix (zo noemen ze een elektrische grand prix). Na 6 seizoenen heeft Jérôme D'Ambrosio zijn helm aan de haak gehangen en ingeruild voor een job als teamchef bij het Venturi-team. Daar werkt D'Ambrosio samen met Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-baas Toto Wolff. Hij voorziet Venturi van enkele onderdelen. Leonardo DiCaprio was trouwens een van de oprichters van het team. Voor de Amerikaanse acteur kan de overstap naar een elektrisch wagenpark niet snel genoeg gaan.

7. Hoe zit het met het geluid?

Elektrische sportauto's ronken niet zoals klassieke raceauto's, laat staan dat ze brullen. Maar dat doen Formule 1-auto's ook al een tijd niet meer. Sinds de introductie van de hybridemotoren zoemen ze. Net als hun Formule E-broertje dus.