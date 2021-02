Washington Wizards pakken nu ook de scalp van de LA Lakers

Voor de wedstrijd waren de Los Angeles Lakers al gewaarschuwd: de Washington Wizards stonden pas 13e in de Eastern Conference, maar ze wonnen wel hun laatste 4 wedstrijden.

De eerste 2 quarters lieten de LA Lakers zich niet verrassen en namen ze het heft in eigen handen. De landskampioen bouwde een mooie voorsprong uit van 14 punten (49-63).

Die kloof werd even 17 punten, maar daarna ging het van kwaad naar erger voor de Lakers. LeBron miste een cruciale vrijworp op het einde, waardoor er nog "over time" gespeeld moest worden (115-115), die uiteindelijk fataal werd voor de thuisploeg. Eindstand: 127-124.

Bezoekers Bradley Beal en Russell Westbrook waren de uitblinkers met 33 en 32 punten, ze deden zo beter dan de 31 punten van LeBron James, die nog steeds maatje Anthony Davis moet missen. Beal en Westbrook maakten trouwens onder hun beidjes de 12 Wizards-punten in de extra tijd.

De Wizards winnen zo voor de 5 keer op een rij. Dat was 3 jaar geleden en gooit hen weer in de race om de play-offs. Het was van 2017 geleden dat ze nog eens in het Staples Center konden winnen.



De mannen uit Los Angeles zijn even het noorden kwijt, ze verloren een 4e keer in 5 matchen en zakken naar plek 3 in de Western Conference, achter stadsgenoot Clippers. Revelatie Utah Jazz, dat met 132-110 Charlotte versloeg met onder meer 28 driepunters, leidt met een straat voorsprong.