Voor je Wielermanager: 7 jonkies die zomaar kunnen verrassen in de klassiekers

Elk jaar komen nieuwe talenten bovendrijven in het wielerpeloton. Welke jeugdige renners kunnen dit jaar al eens hun neus aan het venster steken in de klassiekers? Dit zijn onze 7 namen.

1. Samuele Battistella (Ita/Astana)

De Italiaan die de wereldtitel bij de beloften cadeau kreeg na de diskwalificatie van Nils Eekhoff, zo staat Samuele Battistella momenteel bekend in de wielerwereld. Maar de 22-jarige Italiaan wil komaf maken met die historie en aan naamsbekendheid winnen. Bij zijn nieuwe ploeg Astana krijgt Battistella een mooie mengelmoes van Vlaamse, Italiaanse en Waalse koersen op zijn bord. Na een jaartje bij de profs is Battistella ervan overtuigd dat hij rijp genoeg is om van overwinningen te proeven. In het openingsweekend is de voormalige beloftewereldkampioen er niet bij, vanaf de Strade kan Battistella aan zijn schattenjacht beginnen.

VIDEO: Battistella is beloftewereldkampioen na diskwalificatie Eekhoff

2. Alexys Brunel (Fra/Groupama-FDJ)

De 22-jarige hardrijder Alexys Brunel is geen gewone smurf. De ene dag strijdt hij voorin mee voor de zege. De andere dag eindigt hij troosteloos laatste zoals afgelopen zondag tijdens het waaierspektakel in de UAE Tour. Brunel was toen meegeglipt met de waaier van Mathieu van der Poel. Maar de Fransman was zo kwistig met zijn krachten (zijn handelsmerk) dat hij een hongerklop kreeg en vanzelf werd weggeblazen naar de laatste plaats. De Vlaamse wegen liggen Brunel als gegoten: in 2016 won hij Gent-Wevelgem voor beloften. Ook Parijs-Tours (beloften) en het EK tijdrijden voor junioren prijken op zijn erelijst. Vroeger durfde Brunel als eens ietwat minder professioneel te zijn: hij verorberde bij de jeugd geregeld een zak chips voor de koers en tijdens de coronabreak vorig jaar liet hij zich wat gaan. Aan Madiot en co om hun ruwe diamant verder te polijsten.



3. Ethan Hayter (GBr/Ineos-Grenadiers)

Er is meer dan enkel Tom Pidcock om naar uit te kijken bij Ineos-Grenadiers. Ook zijn jonge ploeggenoot Ethan Hayter is absoluut van plan om (op termijn) gensters te slaan in de klassiekers. De 22-jarige Brit is geschoold op de piste en telt tal van nationale en Europese titels en een wereldtitel in de ploegenachtervolging. Heuveltjes temmen, sprinten, tijdrijden... Hayter heeft voor zowat alles aanleg. Troeven die allemaal van pas komen in de kasseiklassiekers. Bij de junioren knalde Hayter al naar winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Als neoprof was het vorig jaar al bingo in de Ronde van de Apennijnen. Dit jaar etaleerde Hayter zijn goede vorm al in de Ster van Bessèges met een 3e plek in de afsluitende tijdrit (gewonnen door zijn ploegmaat Filippo Ganna).

4. Matteo Jorgenson (VS/Movistar)

Zijn voornaam klinkt Italiaans en zijn familienaam Scandinavisch, maar Matteo Jorgenson is wel degelijk een Amerikaan. In Spaanse loondienst dan nog wel. Bij Movistar viel Jorgenson vorig jaar als neopof al op met verre ereplaatsen in de klassiekers: 17e in Milaan-Sanremo, 24e in Kuurne-Brussel-Kuurne, 32e in de Waalse Pijl en 45e in Luik-Bastenaken-Luik. Niet slecht bij zijn vuurdoop tussen de grote jongens. Zijn houding op de fiets is oogstrelend. Dat zagen we dit jaar ook al in de Ronde van de Provence, waarin Jorgenson een opmerkelijke rol vertolkte. In de 2e rit viel hij aan met Florian Vermeersch, werd hij ingelopen en sprintte hij nog mee voor de ritzege. Maar Jorgenson viel door een toeschouwer die te ver over de dranghekken leunde. Een dag later werd Jorgenson 12e op de flanken van de Ventoux.

5. Jonas Rutsch (Dui/Education First)

"The kid is a machine", zei ploegbaas Jonathan Vaughters vorig jaar. "Rutsch is zoals Arnold Schwarzenegger in The Terminator, een goed afgestelde machine. Op een dag kan hij voor ons Parijs-Roubaix winnen." Mooie woorden van Vaughters, die er wel al vaker naast heeft gezeten met voorspellingen over zijn renners. Met zijn 1m97 valt er in elk geval niet naast Rutsch te kijken in het wielerpeloton. Velen is het misschien al ontgaan, maar vorig jaar leek Rutsch op weg om meteen de finale te kleuren in de Omloop. De Duitser was mee met Lampaert, Stuyven, Trentin, Declercq, Kragh Andersen en co. Maar doordat Rutsch worstelde met zijn regenjasje, ging hij voorin overboord. Hou binnen die ploeg ook maar Stefan Bissegger in de gaten. De Zwitser is nog meer dan Rutsch een tempobeul, met als extra wapen een uitstekend eindschot. Al lijkt zijn Vlaams programma dit jaar nog beperkt.

VIDEO: Rutsch valt weg uit kopgroep Omloop door regenjasje

6. Jake Stewart (GBr/Groupama-FDJ)

2e in Gent-Wevelgem, 3e in de Ronde van Vlaanderen en 8e in Parijs-Roubaix. Dat realiseerde Stewart wel in de belofteversies van die wedstrijden, maar het zijn toch adelbrieven om u tegen te zeggen. Bij de profs wil de 21-jarige Brit ook vooral in de klassiekers oogsten. Stewart heeft zichzelf opgelegd om binnen de 5 jaar een kasseimonument (de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix) op zijn erelijst neer te pennen. Aangezien kopman Arnaud Démare in de Ronde en Roubaix al op zijn grenzen is gestoten, krijgt Stewart vrij spel in die koersen. Benieuwd of hij al eens kan meespelen op het voortoneel.

7. Fabio Van Den Bossche (Bel/Sport Vlaanderen-Baloise)

Natuurlijk moet er ook een Belg in dit lijstje staan. De naam van Lotto-talent Florian Vermeersch rolt al vaak over de tongen, hem beschouwen we niet meer als een verrassing. De 20-jarige Fabio Van Den Bossche is dat wel nog. In de Ronde van Vlaanderen kleurde hij vorig jaar als jongste renner lange tijd de vlucht van de dag. Een mooi Ronde-debuut van de talentvolle pistier. Ploegleider Hans De Clercq verwacht dat Van Den Bossche dit voorjaar nog een stap vooruit zal zetten. "Fabio heeft een vlekkeloze winter achter de rug zonder ook maar 1 gezondheidskwaaltje. Zondag spelen we hem uit in Kuurne-Brussel-Kuurne."