Tsjech duikt zonder zuurstof 80 meter onder ijs en vestigt wereldrecord

Freedivers mogen in deze categorie geen hulpmiddelen gebruiken. Vinnen, een duikpak of gewichten zijn strikt verboden. De recordpoging duurde 1 minuut en 35 seconden.

"Het ging sneller dan verwacht, ik voelde me geweldig. Ik wist zeker dat ik die 80 meter ging halen, maar je moet nog altijd presteren op het moment zelf. Die druk vermoeide me wel", zei Vencl achteraf.



De poging werd ondernomen in een bevroren meer in het noorden van Tsjechië. Het ijs was er minstens 30 centimeter dik. Enkel dan is de ijsplaat voldoende zichtbaar onder water.