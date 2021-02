Tiger Woods geopereerd aan complexe beenbreuken na zware autocrash

Volgens Fox News en ESPN was Tiger Woods op weg om een golfles te geven aan enkele NFL-spelers toen zijn auto naast de weg belandde. Hij ging met zijn auto over de kop. Er was geen ander voertuig bij het ongeval betrokken.

"Er zijn geen aanwijzigen dat hij onder invloed was, maar Woods reed wel sneller dan toegelaten", vertelde de politie van Los Angeles op een persconferentie. "Er waren geen remsporen te zien." Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, kan wel nog weken in beslag nemen.

Woods was de enige inzittende en moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. "De auto is zwaar beschadigd. Het slachtoffer is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis", klonk het bij de brandweer. "Hij was bij bewustzijn en sprak met de hulpverleners."