Safety first in Kuurne-Brussel-Kuurne: organisatie pakt uit met veiligheidshandboek

De organisatoren schakelden een gespecialiseerde veiligheidsfirma in die alle gevaarlijke punten op het parcours gedetaileerd in kaart bracht en in een overzichtelijk handboek bundelde.

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne nam het heft in eigen handen en werkte de afgelopen maanden een helder en duidelijk veiligheidshandboek uit.

De nieuwe UCI-regels stuitten op onbegrip in het peloton en enkele profrenners waaronder Iljo Keisse duidden het parcours aan als grootste gevaar voor de renners.

De veiligheid van de renners tijdens een wielerwedstrijd is al een tijdje een 'hot topic'. De UCI besliste enkele weken geleden dat de polsen niet langer losjes op het stuur mogen worden gelegd en dat dalen op de buis niet meer toegelaten is.

We hebben het volledig parcours een zestal keer afgereden en alle gevaarlijke obstakels in kaart gebracht.

"Uiteindelijk hebben we het volledig parcours een zestal keer afgereden en hebben we alles terwijl gefilmd. Daarna werden alle obstakels op een rijtje gezet en in een handboek gegoten", vertelt veiligheidsspecialist Tom Leleu.



De organisatie ging met die conclusies aan de slag en beveiligde of verwijderde de gevaarlijke punten op het parcours.



"Strobalen plaatsen, veiligheidskussens installeren, een extra mobiele of vaste signaalgever ter plaatse... noem maar op", vertelt koersdirecteur Peter Debaveye. "We hebben dat allemaal geanalyseerd en in kaart gebracht om er voor te zorgen dat alles veilig kan verlopen."



De veiligheidshandboeken worden uitgedeeld aan alle deelnemende teams en Erik van Lancker, ploegleider bij Israel Start-Up Nation, is onder de indruk.



"Deze handboeken zullen zeker bij ons in de volgauto liggen komend weekend. We zullen ze zeker ook al eens op voorhand doornemen en de meest gevaarlijke punten meegeven aan de renners. Dit is een grote meerwaarde voor de veiligheid van de koers", besluit Van Lancker.