Racing Genk behoudt het vertrouwen in coach John van den Brom

Sinds gisterenavond staat leider KRC Genk al 20 punten in het krijt op leider Club Brugge. Door de povere resultaten in 2021 komt ook het ticket voor Play-off I in gevaar.

Tientallen boze Genk-fans kwamen zondag na de nederlaag tegen Beerschot samen aan het stadion. De stoel van coach John van den Brom komt wankel te staan. Maar op een crisisberaad werd gisteren beslist dat de Nederlander aan het roer blijft van het Genkse schip.

Vrijdag gaat Genk op bezoek bij Charleroi, dat in 2021 nog maar 1 keer kon winnen in de competitie. Een belangrijke opdracht dus voor Van den Brom en co om de 3 punten binnen te halen.