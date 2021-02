Qatar en Australië trekken zich terug van de Copa America

De Copa America nodigt al een paar edities elke keer een of meerdere gasten uit die niet uit Zuid-Amerika komen. Deze keer waren het Qatar en Australië die een uitnodiging in de bus kregen.

Qatar had als organisator van het WK in 2022 nood aan oefenmatchen op hoog niveau, maar die krijgt het nu in de vorm van kwalificatiematchen voor de Asia Cup van 2023. Voor Australië staan er dan weer kwalificatiematchen voor het WK op het programma. Door corona was de Aziatische voetbalbond verplicht met de kalender te schuiven.

"De Copa America gaat door zonder Qatar en Australië", laat Gonzalo Belloso van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond weten. De wedstrijden worden tussen 11 juni en 11 juli gespeeld in Colombia en Argentinië.