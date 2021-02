Judoka Van Snick scheurt enkelband, zijn haar Spelen in gevaar?

Charline Van Snick moest afgelopen week in Tel Aviv de kamp om het brons laten schieten vanwege een enkelblessure. Nu blijkt dat ze een scheur heeft in haar enkelband, samen met een verrekking aan haar kuitspier.

Nieuwe scans op vrijdag moeten de ernst van die scheur nog bepalen. Op basis daarvan wordt beslist of een operatie zich opdringt.

Sowieso is het een onaangename verrassing voor Van Snick met het oog op de Olympische Spelen, waar ze op basis van haar plaats op de ranking zo goed als zeker van was. Nu staat dat plots op de helling en is het ook nog maar de vraag of ze tijdig in topconditie raakt voor Tokio.