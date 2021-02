Het beste uit Extra Time: "Wat heeft die speler de voorbije 10 jaar gedaan?"

Verheyen: "Geen reden om Van den Brom te ontslaan"

Verheyen: "Sanusi is heel waardevol voor Beerschot"

Sanusi is al 29. "Als ik hem nu zie spelen, dan denk ik: "Wat heb jij de vorige 10 jaar gedaan?" Als je zo voetbalt, had je al veel verder kunnen staan", besluit Verheyen.

"Tegen Genk heeft Sanusi 18 keer vooruit gepast, 7 keer achteruit en 8 keer breed. Dat is gewoon goed. Er zit wel niet veel risicopassing in zijn spel. Maar het feit dat je centrale middenvelder niet veel ballen verliest op het middenveld, is heel waardevol."

"Volgens de data heeft hij maar 1 slechte pass gegeven. Dat was dan nog een trap richting doel, die in de handen belandde van de doelman. De data beschouwen dat dan als een slechte pass."

Gert Verheyen was tegen Genk onder de indruk van Beerschot-speler Ryan Sanusi. "Hij deed gewoon alles goed, zowel in balverlies als in balbezit."

"Haaland is kunst op een voetbalveld"

Erling Haaland bekoorde dan weer Wesley Sonck. "In de Champions League heb ik afgelopen week een geweldige Haaland gezien in Sevilla. Ik was niet verrast."

"Maar toen ik zaterdag naar tv keek en Haaland zag scoren, dacht ik: "Hoe is dat in godsnaam mogelijk?" Dat was weergaloos, een werelddoelpunt. Het is niet gemakkelijk om zo'n bal uit de lucht te pakken. Maar Haaland deed dat perfect in balans, dat is eigenlijk kunst op een voetbalveld."



Sonck zet zijn lofzang voort: "Haaland is een roofdier in de zestien. De manier waarop hij naar een bal gaat in de zestien, zie ik weinig anderen doen."