Harm Vanhoucke mee met beste klimmers in Emiraten: "Nu moet hij vertrokken zijn"

Harm Vanhoucke finishte in de koninginnenrit in het groepje vlak achter het duo Pogacar-Yates, als vijfde. Voor de 23-jarige klimmer van Lotto-Soudal een bevestiging na zijn goeie Giro.

"Het doel was vooraf om top 10 te halen, dus dan is een 5e plaats heel mooi", zegt Vanhoucke. "Ik voel dat ik progressie boek in zulke etappes, een positief signaal voor de toekomst."

Ook voor Kurt Van de Wouwer, die Vanhoucke als ploegleider bij de U23 van Lotto-Soudal de voorbije jaren op de voet volgde, is het geen verrassing.

"Het verbaast mij helemaal niet dat hij daar tussen de wereldtop naar boven rijdt. Het doet zo deugd als je dat leest en het zal hem ook zeker deugd doen."

"Op een aankomst bergop heeft hij al vaker straffe dingen laten zien. Zijn prestatie vandaag ligt ook in de lijn van de verwachtingen als je kijkt naar

wat hij vorig jaar liet zien in de Giro (Vanhoucke eindigde derde in de rit

naar de Etna). Dit is een leuke binnenkomer van het seizoen."