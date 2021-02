Dennis Xhaët over Belgian Lions: "Top 8 op EK is mooie ambitie, maar zou stunt zijn"

De Belgian Lions hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor het EK basketbal, dat door de coronapandemie pas in 2022 zal afgewerkt worden. Basketbalcommentator Dennis Xhaët maakt de balans op van de Belgische kwalificatiecampagne en richt zijn blik ook al een keertje op het EK. "Veel zal afhangen van de loting en van het feit of iedereen fit is", klinkt het.

"Vijf EK's op rij: daar mag je trots op zijn"

De Belgian Lions zullen er volgend jaar voor de 5e keer op rij bij zijn op een EK. "Dat is toch een reeks waar we trots op mogen zijn, ook al is het sinds de uitbreiding naar 24 landen iets makkelijker geworden om erbij te zijn. Maar kijk naar Nederland, die zijn er ook niet altijd bij geweest", stelt Dennis Xhaët vast. "Het klopt natuurlijk dat landen als Litouwen en Tsjechië niet op volle sterkte aantraden in de voorronde, maar dat is nu eenmaal hoe het er momenteel aan toegaat. De Belgian Lions missen ook Sam Van Rossom en Ismaël Bako door de EuroLeague. We mogen de Belgen toch wel wat krediet geven voor deze kwalificatie."

Ismaël Bako

"Obasohan zorgt echt voor een meerwaarde"

De groep spelers die in aanmerking komt voor de nationale ploeg lijkt de voorbije jaren wat breder geworden. "Er zijn toch wel zo'n 20 à 25 spelers om uit te kiezen, maar als het erop aankomt, kom je toch snel uit bij een aantal jongens die wat meer ervaring hebben en die je meer vertrouwt", meent Xhaët. "Dan heb je nog een aantal "nieuwere" gezichten, zoals bijvoorbeeld Retin Obasohan. Die is uitgegroeid tot een sterkhouder en dat is bemoedigend en positief voor deze selectie." "Obasohan heeft een echte winnaarsmentaliteit. Die verbetenheid zie je ook in zijn spel. Qua mentaliteit brengt hij een tikkeltje meer, zowel individueel als voor de ploeg. En dan zijn er natuurlijk ook nog zijn kwaliteiten, zowel offensief als defensief. Hij is een geweldige atleet en zorgt echt voor een meerwaarde." "Samen met bijvoorbeeld een Manu Lecomte, ook een speler die vlot kan scoren, is hij wel een boeiende speler die de Belgian Lions ook voor buitenstaanders interessanter maakt dan enkele jaren geleden."

"Top 8 is een mooie ambitie, maar het zou een stunt zijn"

Wat mag volgend jaar de ambitie zijn voor deze Belgian Lions? "Alles hangt natuurlijk af van de loting. In welke groep kom je terecht en ook: tegen wie kom je uit als je de poule overleeft?", aldus Xhaët. "De groepsfase overleven is een meer dan normale ambitie. Dat is het minimum en daarvoor hebben ze ook genoeg kwaliteiten." Is een plaats in de top 8 haalbaar? "Kijk eens welke landen er nog allemaal zijn: Spanje, Servië, Frankrijk, Griekenland, Litouwen, Rusland, Tsjechië, Italië, Kroatië, Slovenië, Duitsland, Letland, ... Als al die landen volledig zijn, is het alles behalve evident om de top 8 te halen. Dat zou echt een stunt zijn." "Maar de top 8 is in elk geval een mooie ambitie om voor te gaan. Het zal afhangen van de loting en van het feit of iedereen fit is. Zeker onze sleutelspelers moeten fit zijn."

"Met deze ploeg moet je zoveel mogelijk lopen"

Het EK vindt volgend jaar in september plaats. Mogen we tegen dan nog nieuwe gezichten verwachten bij de Belgian Lions? "Ik vermoed dat er weinig verrassingen in de selectie zullen zijn", klinkt het. "Er is wel veel concurrentie binnen de ploeg, waardoor de competitiviteit aangewakkerd wordt. Dat kan alleen maar positief werken. Toch denk ik dat een tiental namen al ingevuld is." "1,5 jaar is wel nog lang. Daarin kan veel gebeuren. Ik ben wel benieuwd welke stappen jonge kerels als Vrenz Bleijenbergh of Seppe D'Espallier nog zullen zetten in die periode. Hun ontwikkeling kan interessant zijn met het oog op het EK." "In elk geval zullen de Belgen moeten uitgaan van hun eigen kracht. De sterkte van het systeem-Gjergja is dat ze allemaal kunnen scoren, al heb je ook wel eens iemand nodig die kan ontploffen en 25 of 30 punten maakt. Ik hoop dat ze voor een kleiner team zullen kiezen en snel basketbal spelen. Dit is een ploeg waarmee je zoveel mogelijk moet lopen."