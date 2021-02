Britse hoofdcoach: "Johnson-Thompson zal 100% fit zijn in Tokio"

Johnson-Thompson, die toenmalig olympisch, Europees en wereldkampioene Thiam op het WK 2019 de eerste nederlaag op een groot toernooi toediende, blesseerde zich eind 2020 aan haar achillespees. Ze mist daardoor volgende week het EK indoor in Polen.

Het vizier van de 28-jarige Johnson-Thompson staat volledig op de Spelen gericht, die op 23 juli van start gaan. "Ik twijfel er niet aan dat ze tegen dan 100 procent is", stelt Malcolm. "Ze heeft beslist om het EK over te slaan om zich te focussen op de voorbereiding van de Olympische Spelen."

Wie er ook niet bij is in de Britse EK-ploeg, is Dina Asher-Smith. De vicewereldkampioene is eveneens geblesseerd.