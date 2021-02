"Een zege in de Omloop in het laatste jaar van Jolien, dat is de mooiste opener"

Voor Jolien D'hoore wordt het dit jaar elke keer "de laatste keer": een laatste keer op winterstage (afgevinkt), een laatste keer ploegvoorstelling (afgevinkt), een laatste keer de Omloop (af te vinken),...

"Ik probeer daar niet te veel aan te denken, ik ga gewoon van start zoals elk seizoen. Ik wil er niet te veel bij nadenken", zegt D'hoore.

"Ik ben in ieder geval nog niet versleten, dat tonen mijn waardes op training. Die zijn beter dan ooit. Het gevoel is dan ook vrij goed."

"De Omloop zou een wedstrijd moeten zijn die mij goed ligt. Het is minder lastig dan de Ronde, maar de timing van de Omloop was doorgaans niet goed. Ik had net een hele winter op de piste gereden en stond ofwel niet aan de start of reed er mijn eerste wegkoers."

"Maar eigenlijk is het mijn thuiskoers. Ik woon maar op 10 kilometer van Oudenaarde en rijd hier op mijn trainingswegen. Het enige jammere is dat het goed weer is. Bij voorjaarskoersen hoort toch wind en regen, flandrienweer. Maar we gaan ook niet klagen, hé."