"De Spelen waren een jeugddroom voor Delfine, die is nu in duigen gevallen"

"Meteen na de match kreeg ik al telefoon van enkele bokskenners en die zeiden allemaal dat Delfine veel verbeterd is in het olympische boksen. Zij dachten ook dat ze gewonnen had. Maar Delfine vindt het niet zo erg. Ze weet dat ze een goeie match gebokst heeft."

"Ze kwam meteen uit tegen de laureate van vorig jaar. De 1e ronde was voor Delfine, de 2e ronde kreeg ze een vermaning, omdat ze zogezegd met de vlakke hand had geslagen - wat niet klopte - en de 3e ronde was ook weer voor Delfine. Die vermaning heeft haar uiteindelijk de das omgedaan."

Afscheid met een Europese titelkamp?

De hardste klap incasseerde Persoon enkele dagen geleden al, toen duidelijk werd dat ze definitief niet naar de Spelen mag. "Dat kwam hard aan."

"Het grootste probleem was dat ze van de Belgische bond geen amateurwedstrijden mocht boksen zolang ze ook nog profkampen vocht. Dat reglement geldt alleen in België. Daarom kon ze niet (eerder) aan kwalificatiewedstrijden voor de Spelen deelnemen en punten sprokkelen."

"De Spelen waren een jeugddroom voor Delfine. Die valt nu in duigen." Toch wil dat niet zeggen dat ze het amateurboksen meteen vaarwel zegt.

"Delfine heeft zich enorm gejeund in Bulgarije. Ze voelt zich goed, is fris. Volgende week kampt ze al opnieuw in Spanje en later wellicht ook nog in Zweden."

"Daarna probeert ze nog een titel te winnen. Ze zou in aanmerking komen voor de Europese titel. De potentiële tegenstanders kan ze makkelijk aan. En daarna is het genoeg geweest. Ze is nu 36 jaar. Dit wordt haar laatste jaar, denk ik."