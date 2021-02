WTA-lijst: Osaka wipt naar 2, Elise Mertens 17e in enkelspel, 2e in dubbelspel

Osaka (7.835 ptn) nadert met haar 4e grandslamtitel tot op 1.351 punten van Barty (9.186 ptn). De Amerikaanse Sofia Kenin en de Oekraïense Elina Svitolina maken de top 5 vol.

Serena Williams, halvefinaliste op de Australian Open, stijgt van de 11e naar de 7e plaats. Jennifer Brady, verliezend finaliste down-under, boekt 11 plaatsen winst en is nu 13e. Dat is de hoogste notering in de carrière van de Amerikaanse.

Door Brady's opmars zakt Elise Mertens, die net als in 2020 strandde in de 1/8e

finales in Melbourne, naar de 17e plaats. Alison Van Uytvanck is de Belgische nummer 2 op de 66e plaats (+1). Kirsten Flipkens is 92e (-2), Greet Minnen 113e (-3), Ysaline Bonaventure 124e (-1).