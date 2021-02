Voormalige succescoach van Bree wordt coach van Minnesota in de NBA

Chris Finch stond aan het roer bij Bree toen de club in het seizoen 2004-2005 de landstitel veroverde in België. Later was hij ook nog even coach bij Bergen.

De nu 51-jarige Amerikaan keerde daarna terug naar de VS. In 2010 werd hij met de Rio Grande Valley Vipers kampioen in de D-League, de voorloper van de huidige G-League. Finch werd dat seizoen ook verkozen tot Coach van het Jaar.

Hij werkte sindsdien als assistent-coach in de NBA bij de Houston Rockets, Denver Nuggets en New Orleans Pelicans. Sinds december was hij assistent-coach van Nick Nurse bij Toronto. Nu wordt hij bij Minnesota voor het eerst zelf headcoach. Hij volgt bij de Timberwolves de ontslagen Ryan Saunders op.

Finch is zo de tweede coach met een Belgisch verleden in de NBA. Toronto-coach Nick Nurse was in 1998 even coach bij Oostende. Er wacht Finch een moeilijke taak in Minnesota, want de Timberwolves zijn al jaren een van de slechtste teams in de NBA.