VIDEO: Matias Suarez poort zijn tegenstander op een bijzondere manier

Matias Suarez met de betere borstcontrole

In de Argentijnse wedstrijd tussen River Plate en Rosario (3-0) pakt oude bekende Matias Suarez uit met een knappe actie. Met een borstcontrole poort hij zijn tegenstander van Rosario.

Zo mis je een strafschop

Nog in Argentinië gaat deze speler gigantisch in de mist. Na een extra lange aanloop trapt hij de bal recht in de handen van de doelman.